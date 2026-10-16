Mustafa Sarıgül’den aile üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: İddialar gerçek dışı

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski siyasetçi eşi Aylin Kotil ve oğulları Emir Sarıgül ile Ömer Sarıgül hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı dosyada gazeteci Murat Ağırel de gözaltına alındı.

Öte yandan TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.

Sarıgül, aile üyelerinin gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin “Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafın ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır” dedi.

Sarıgül, X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafın ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur.

Bu konuyla ilgili asılsız iddialarını soruşturma başlamadan önce haber yaptırmak için gazeteci sayın Murat Ağırel’e de başvurmuşlardır. Gazeteci sayın Murat Ağırel’n olayın gerçekliğini araştırırken söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrendim.

Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Süreç devam etmektedir. Bu süreçte masumiyet karinesine yani hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesi gereğine saygı gösterilmesini istiyorum.”

Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur. Bu konuyla ilgili asılsız iddialarını soruşturma başlamadan önce haber yaptırmak için Gazeteci Sayın Murat Ağırel’e de başvurmuşlardır. Gazeteci Sayın Murat Ağırel’n olayın gerçekliğini araştırırken söz konusu soruşturma kapsamında göz altına alındığı öğrendim. Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Süreç devam etmektedir. Bu süreçte masumiyet karinesine yani hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesi gereğine saygı gösterilmesini istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) October 16, 2026

Soruşturmada Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürüldü.

80 milyon Euro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.