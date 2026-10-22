Mustafa Sarıgül'den büyük oğlu Emir Sarıgül'ün tutuklanmasının ardından açıklama: Dolandırıcıları iş adamı sanmam kusur ama...

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YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklandı. Önceki gün de aynı soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve küçük oğlu Ömer Sarıgül 13 kişi ile birlikte tutuklanmıştı.

Mustafa Sarıgül'ün büyük oğlu Emir Sarıgül, firari duruma düşmesinin ardından avukatı ile gelerek teslim olmuş, ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden kendi hakkında ve aile fertleri hakkındaki iddiaları ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sarıgül'ün açıklaması

Temasların araştırma düzeyinde kaldığını belirtti

Soruşturmanın açılmasına neden olan ŞAHISLARLA, BENİM VEYA AİLE ÜYELERİMİ ARASINDAKİ TEMASLAR, bu şahısların Türkiye’ye getirmeyi önerdikleri yatırımların ARAŞTIRILMASI DÜZEYİNDE KALMIŞTIR. Şahısların ve projelerinin güvenilir olmadığının -geç de olsa- anlaşılması üzerine bu temaslar hukuki bir sonuç doğuracak aşamaya ve RESMİYETE DÖNÜŞMEDEN TARAFIMIZCA SONA ERDİRİLMİŞTİR.

Belgelerin sahte olduğunu savundu

Soruşturmanın açılmasına neden olan ŞAHISLARIN ORTAYA KOYDUĞU BELGELER, sözleşmeler, banka dekontları, noter tasdikleri SAHTEDİR, ÜRETİLMİŞTİR. DEKONTLAR SAHTEDİR. 100 euro’luk bir dekont 100 milyon euro olarak değiştirilmiştir.

Kurulduğu iddia edilen ŞİRKETLER KURULMAMIŞTIR. Türkiye’ye GETİRİLMİŞ ya da Türkiye’den ÇIKMIŞ 1 EURO DAHİ YOKTUR. Ortada bir KAMU ZARARI YOKTUR. Şikayetçi sanıkların uğradığı bir zarar yoktur. TEMASLAR RESMİYETE DÖNÜŞMEMİŞTİR.

ŞİKAYETÇİLERİN İDDİALARI, sahte banka dekontları, sahte noter tasdikleri, hile ile düzenlenen sözleşmelere yani DÜZMECE BELGELERE DAYALIDIR. BÖYLESİNE soyut ve TEMELSİZ SUÇLAMALARLA bırakın davayı SORUŞTURMA BİLE BAŞLATILMAMASI GEREKİRDİ.

ADALET SİSTEMİNDEN BEKLENEN haksız isnatlarla, kişisel kin ve husumetlerle KİŞİLERİN İTİBARLARININ ZEDELENMESİNİ KORUMAKTIR.

Şantaj iddiası ve Murat Ağırel açıklaması

Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslar ellerindeki düzmece belgeleri e-mail ve WhatsApp yoluyla bana ve aile üyelerime iletmiş, ancak bu şantajlara boyun eğilmemiştir. Bu girişimlerinden sonuç alamayınca üzerimizde kamuoyu baskısı yaratmak için gazeteci Murat Ağırel’le temasa geçmişlerdir.

SAYIN AĞIREL, KENDİSİNE ULAŞAN İDDİA VE BELGELERDEN KUŞKU DUYMUŞ, İNCELEME GEREĞİ DUYMUŞ, AVUKATLARIMIZLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜR.

ŞAHISLAR BUNUN ÜZERİNE benim, aile fertlerim ve gazeteci Murat Ağırel hakkında ŞİKÂYETTE BULUNMUŞLARDIR.

ŞAHISLARIN BU GİRİŞİMLERİNDEN -e-mail ve WhatsApp yoluyla- zaten HABERİMİZ OLDUĞU HALDE SAYIN MURAT AĞIREL’İN BİZE BİLGİ VERDİĞİNİ, BİZİ KORUDUĞUNU İDDİA ETMİŞLERDİR.

SAYIN MURAT AĞIREL’İN yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için- haber yapmadığı gerekçesiyle BU SORUŞTURMAYA ADININ KARIŞTIRILMASI VE TUTUKLANMIŞ OLMASINDAN SON DERECE ÜZGÜNÜM. Çok büyük bir haksızlıktır.

"Dolandırıcıları iş adamı sanmam bir kusur olabilir ama suç değildir"

Benim bir muhalefet milletvekili olarak KULLANDIĞIM VEYA KULLANABİLECEĞİM KAMU GÜCÜM, verebileceğim kamu ihalesi, arazisi, kredisi v.b YOKTUR.

Bu DOLANDIRICILARI İŞ ADAMI SANMAM BİR KUSUR OLABİLİR AMA SUÇ DEĞİLDİR.

Yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum,yaptığım işler, bulunduğum makamlar nedeniyle GEREKLİ MERCİLERCE SAYISIZ KEZ DENETLENDİM.

Hakkımda açılmış bir soruşturma, HESABINI VEREMEYECEĞİM BİR KONU YOKTUR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa SARIGÜL

Erzincan Milletvekili