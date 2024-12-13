Mustafa Sarıgül'den dikkat çekici açıklama: Futbolda ofsayt kaldırılsın

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de ofsayt kuralının kaldırılması gerektiğini belirtti. Sarıgül, bu öneriye tepki gösteren CHP'li Veli Ağbaba'ya yanıt vererek, "Fransız Arsène Wenger ofsaytın kaldırılmasını söylediğinde sorun olmuyor, ama Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylediğinde bıyık altından gülüyorsunuz" dedi.

Milli takımda hem oyuncuların hem de teknik direktörün "bizden" olması gerektiğini savunan Sarıgül, "Aslan gibi Türk oyuncularımız oynamalı. Milli takımımızın başındaki hocanın adı da, ruhu da bizden olmalı. Hamza Hamzaoğlu, Ünal Karaman, Sergen Yalçın, Hikmet Karaman gibi hocalarımız varken, biz gittik adı da bizden tadı da bizden olmayan İtalyan hoca getirdik? Ortada başarı yok" dedi.

"Futbolda ofsayt kaldırılsın"

Milli takımın geçmişteki en büyük başarılarının Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş dönemlerinde geldiğini hatırlatan Sarıgül, futbolda daha hızlı bir oyun için ofsayt kuralının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Sarıgül ayrıca, önerilerinin ciddiye alınmamasına tepki göstererek, "Arsène Wenger ofsaytı kaldıralım dediğinde kimse gülmüyor. Ama Erzincanlı Mustafa söyleyince bıyık altından gülüyorlar. Yıllarca alfabede ‘Ali yat, uyu, uyu büyü’ diyerek bizi uyuttular. Artık uyuma dönemi bitti." dedi