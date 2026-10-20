Mustafa Sarıgül'den oğlu ve eski eşinin tutuklanması sonrası açıklama: Belgeler sahte

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel ve Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül dahil 15 kişi tutuklanmıştı. İki kişi ise adli kontrolle bırakılmıştı.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Mustafa Sarıgül, suçlamalara dayanak gösterilen belgelerin sahte olduğunu iddia ederek, aile üyeleri ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Mustafa Sarıgül, açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti’nin her yurttaşının şerefi, onuru ve özgürlüğü devlete emanettir. Adalet sisteminin kişisel kin ve husumeti için yargıyı alet edenlere karşı vatandaşını korumasını beklerdim. Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz." dedi.