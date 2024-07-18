Mustafa Sarıgül'den son açıklama: 'Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisine ait olduğu iddia edilen videoya ilişkin bir mesaj daha yayınladı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Sarıgül, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

X hesabından "Bu konudaki son konuşmam" diyerek paylaşım yapan Sarıgül, şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi hayatım boyunca çok olay yaşadım. Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım. Dün gün boyu verdiğiniz desteklere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin benimle beraber oldunuz. O enerjinizi hissettim. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır."

Bu konudaki son konuşmam pic.twitter.com/8OTNIHAUGJ — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 18, 2024

Sarıgül, daha önce yaptığı açıklamalarda da söz konusu videonun montaj olduğunu ve yargıya başvuracağını söylemişti. Sarıgül'ün avukatları ise Ulusal Kriminal Büro'nun incelemesiyle görüntülerdeki kişinin Sarıgül olmadığının kanıtladığını belirtmişlerdi.