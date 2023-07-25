Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Meclis’te yumruklu saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Sarıgül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana sorular sordu. Ben de hiç tanımadığımı söyledim kendisini ve bunun üzerine olay yerinden uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Bu parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim var iken böylesine bir talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzmüştür." dedi.

Açıklamanın devamında, "Geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede, ne konuşacağını bilmemesini de büyük bir üzüntüyle karşılıyorum." diyen Sarıgül, "Her zaman barıştan yana, sevgiden yana, hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak parlamentoda böylesine bir olayın tecelli etmesi beni son derece üzmüştür. Umarım bundan sonra yüce parlamento çatısı altında böyle bir olay olmaz. Bir alacak-verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Daha önce tanıyordum fakat çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim, bilsem ben yabancıları karşılıyorum. Odamıza gelirsin, randevu alırsın konuşuruz. Son derece üzüldüm." ifadelerini kullandı.