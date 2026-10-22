Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, koruma personeli gözaltına alınırken milletvekili dokunulmazlığı kapsamındaki dosya bölümü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Gizli tanıktan Mustafa Sarıgül hakkında 200 bin dolarlık montaj raporu iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, "A3M2LK48" kodlu bir gizli tanık, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül ile nikah şahitliğini de yaptığı özel koruması Ömer D.’nin basına yansıyan görüntülerine dair beyanlarda bulundu.

Gizli tanık ifadesinde, söz konusu görüntülerin "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi amacıyla girişimlerde bulunulduğunu iddia etti. Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro bünyesindeki Uğur K. isimli şahısla temas kurulduğunu öne süren gizli tanık, sahte montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül’den 200 bin dolar talep edildiğini ve taraflar arasında bu meblağ üzerinden anlaşma sağlandığını ileri sürdü.

Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması olduğu belirtilen Ömer D. gözaltına alındı

Soruşturma birimleri, gizli tanık beyanları ve dosyaya eklenen dijital deliller doğrultusunda operasyon aşamasına geçti. Mustafa Sarıgül'ün halen yakın koruma görevini yürütmekte olduğu belirtilen Ömer D., emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke süreci başlatıldı

Soruşturmanın hukuki seyrine ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir adım attı. Başsavcılık, şüpheliler arasındaki Mustafa Sarıgül'ün anayasal yasama dokunulmazlığı bulunması sebebiyle, hakkındaki iddiaları ve ilgili evrakı ayrı bir statüde değerlendirdi. Sarıgül hakkındaki dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.