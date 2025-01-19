Mustafa Şentop açıkladı: Adalet Bakanı olacak mı?

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Şentop, kabine revizyonuyla Adalet Bakanı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir şey"

Armağan Çağlayan'ın "Kabinenin değişeceği, sizin Adalet Bakanı olacağınız yönünde haberler okudum" sorusuna Şentop "Ben hiç görmedim, duymadım. Bu tür dedikodular her zaman olabilir. Değişirse kimler değişir? O Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir şey." yanıtını verdi.

Erdoğan, tekrar aday olabilir mi?

"Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Şentop, "Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olma imkanı var" dedi.