Mustafa Tecdelioğlu: Türkiye sanayisinin gerçek gündeminin konuşulduğu İSO Meclisi oluşturacağız

Adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Tecdelioğlu, seçimlere kadar mevcut ve geçmiş dönem meclis üyeleriyle temaslarını sürdüreceklerini belirterek, asıl çalışmalarının seçim sonrasında başlayacağını ifade etti. Tecdelioğlu, “Seçime kadar mevcut ve eski meclis üyelerini ziyaret ederek toplantılar yapacağız. Ancak bizim açımızdan esas çalışma seçimden sonra başlayacak. Çünkü hedefimiz yalnızca bir seçim sürecini yürütmek değil, seçim sonrasında meclisin çalışma kültürünü ve sanayicilerin ihtiyaçlarının gündeme taşınma biçimini değiştirmek” dedi.

İSO Meclis Başkanlığı makamının doğrudan icrai bir görev olmadığını vurgulayan Tecdelioğlu, Meclis Başkanlığı açısından önceliğinin gündem oluşturmak, bütçenin denetimini sağlamak ve mecliste daha güçlü bir toplantı kültürü oluşturmak olacağını söyledi.

Tecdelioğlu, yeni dönemde gündemin sanayicilerin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesini hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Meclisin gündemini oluşturmak, bütçeyi denetlemek ve toplantı kültürünü geliştirmek Meclis Başkanının temel görevleri arasında. Biz burada gerçekten sanayicinin ihtiyacı olan konuların sıralandığı bir gündem oluşturmak istiyoruz. İnsanların sorunlarını ve düşüncelerini özgürce dile getirebildiği, herkesin konuşabildiği bir meclis ortamı yaratmak istiyoruz.”

“İSO MECLİSİNDE BİRBİRİNİ TANIMAYAN İNSANLAR VAR”

Tecdelioğlu’nun üzerinde durduğu başlıklardan biri de İSO Meclis üyeleri arasındaki iletişimin ve ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi. Meclis üyelerinin birbirlerinin hangi alanlarda faaliyet gösterdiğini dahi yeterince bilmediğine dikkat çeken Tecdelioğlu, bu nedenle meclis içindeki iletişimi artıracak yeni buluşmalar ve ortak çalışmalar planladıklarını ifade etti.

“Biraz kendi içimize dönük toplantılar yapmak istiyoruz” diyen Tecdelioğlu, meslek komiteleri ve meclis üyelerinin birbirleriyle daha fazla etkileşim kuracağı organizasyonlar düzenleyeceklerini belirtti.

“Mecliste birbirlerini tanımayan insanlar var. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorlar. Meclis üyeleri arasındaki iletişimi ve ortak çalışma kültürünü artırmak, herkesi kucaklamak istiyoruz. Bunun için ortak buluşmalar ve çalışma ortamları oluşturacağız.”

“KAVGASIZ, GÜRÜLTÜSÜZ VE DEMOKRATİK BİR MECLİS”

İSO’nun Türkiye sanayisinin en önemli temsil platformlarından biri olduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, yeni dönemde meclisin Türkiye’nin ve sanayinin gerçek gündeminin konuşulduğu bir platform olmasını istediklerini söyledi.

Mecliste farklı görüşlerin bir arada bulunmasının önemine işaret eden Tecdelioğlu, bunun ancak daha kapsayıcı ve iletişime açık bir ortamla mümkün olabileceğini ifade etti.

“İnsanlar zaten stresli ve gergin. Biz bu stresin ve gerginliğin olmadığı; Türkiye’nin sorunlarının, sanayinin ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bir ortam yaratmak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük sanayi odasında, sanayinin gerçek ihtiyaçlarının dile getirilebildiği ve sorunların gerçeğinin ortaya çıkarılabildiği bir meclis yapısı oluşturmak istiyoruz. Bu da kucaklaşmayla olur.”

KADIN VE GENÇ SANAYİCİLER İÇİN ÖZEL GRUPLAR KURULACAK

Yeni dönemde kadın girişimciler ve genç sanayicilerin İSO’nun karar ve çalışma mekanizmalarına daha güçlü şekilde dahil edilmesini hedeflediklerini belirten Tecdelioğlu, bu gruplara yönelik özel yapılanmalar oluşturacaklarını söyledi.

Kadınların ve gençlerin sanayinin geleceğinde kritik rol üstleneceğini vurgulayan Tecdelioğlu, yeni kuşakların sanayi kültürüyle daha güçlü şekilde buluşturulması gerektiğini dile getirdi. Tecdelioğlu, "Özellikle kadın girişimciler, kadınlar ve gençler için özel gruplar kuracağız. Gelecek onlarda. Onlarla bizim barışmamız, onları sanayi kültürünün ve Türkiye’nin geleceğinin içine daha fazla dahil etmemiz gerekiyor. En çok yapacağımız çalışmaların önemli bir bölümü burada yatıyor.” dedi.

“ADNAN DALGAKIRAN’IN PROJELERİNİ DESTEKLİYORUM”

İSO’nun yeni dönemine ilişkin projelerin ekip olarak birlikte şekillendirildiğini belirten Tecdelioğlu, Adnan Dalgakıran’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı adaylığı kapsamında hazırladığı projeleri de desteklediğini ifade etti.

Alt komisyonların oluşturulması, İSO’nun çalışma alanlarının genişletilmesi, aktif grupların daha güçlü temsil edilmesi ve odanın basınla ilişkilerinin geliştirilmesi gibi başlıkların yeni dönemin önemli çalışma alanları arasında yer alacağını belirten Tecdelioğlu, kendi görüşlerinin de bu yaklaşım doğrultusunda olduğunu söyledi.

“İcrada Adnan Dalgakıran’ın ciddi projeleri var. Alt komisyonlar, Sanayi Odasının çalışma alanlarının genişletilmesi, aktif grupların temsil edilmesi ve basınla ilişkilerin geliştirilmesi gibi önemli başlıklar var. Biz Adnan Dalgakıran'la beraberiz ve ben de bu projeleri destekliyorum. Benim fikirlerim de aynı yönde.”

“SORUNLARIN YANINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN DE KONUŞULDUĞU BİR MECLİS”

Mustafa Tecdelioğlu, İSO Meclis Üyelerine yönelik mesajında ise yeni dönemin temel yaklaşımının birlik, demokrasi ve ortak çalışma kültürü olacağını vurguladı.

Tecdelioğlu, meclisin yalnızca sorunların dile getirildiği değil, aynı zamanda bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin de geliştirildiği bir platform haline gelmesini hedeflediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz birleştiriciyiz. Kavgasız, gürültüsüz, demokratik bir şekilde herkesin kucaklaştığı, Meclisin içeriğinin güzel yönetildiği bir yapı istiyoruz. Sorunların yanında çözüm önerilerinin de konuşulduğu, hem sorunları hem de çözümleri ortaya koyan bir meclis üretmek istiyorum.”