Müstehcen içerik operasyonu: Tuğba Ekinci dahil 5 gözaltı
Sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Tuğba Ekinci de var.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Bir kişi aranıyor
Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.