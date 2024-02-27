Müşterileri otoyolda indirmek isteyen taksici kaydı görünce vazgeçti

İstanbul Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı.

“Otobanın ortasında inin” dedi kaydı görünce vazgeçti

Taksi sürücüsü tartışma sırasında gençlere, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine gençlerin kayıt aldığını gören sürücü, “Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar” diyerek yola devam etti.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki genç, gece saatlerinde bir taksiye bindi. İddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden gençler durumu sürücüye bildirdi. Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı. Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, “Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim.

Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor” diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, “Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin” sözleriyle tepki gösterdi.