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Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor

AK Parti'de, bürokraside yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla müsteşarlıkların yeniden faaliyete geçirilmesi tartışılıyor.

Haber Merkezi
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Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor
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Besti KARALAR

Bürokraside yaşanan sıkıntılar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bazı unsurlarını tartışılır hale getirdi. AK Parti içinde bürokrasi yapısının değiştirilmesi tartışılıyor. Müsteşarlıkların yeniden getirilmesi konuşulurken, bakan yardımcılıklarının ise 3’ten 1’e indirilmesi gündemde. AK Parti içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olumlu yansımalarının yanında aksayan yanlarının da olduğu tartışılıyor.

Hükümet bir süredir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ölçtürüyor. Sistemin aksayan yanları araştırılıyor. Kurumlarda yaşanan sıkıntıların en önemlisi ise bürokraside bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte değişen kurum yapılarına uyulmadığı tespit edildi. 

Öte yandan sistem ile birlikte 26’dan 16’ya düşürülen bakanlık sayısının yeniden eski haline dönmesi uzun süredir gündemde. Ancak ekonomik şartlar şimdilik bu değişimin önüne geçmiş durumda. Birleştirilen bazı bakanlıkların yeniden ayrılması ile ilgili hazırlanan çalışma şimdilik Hükümetin masasında bekliyor. Hükümetin bu çalışmayı 2025 yılında yeniden gündemine alacağı belirtiliyor.

‘Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 kurulun faydası yok’

Sistemle birlikte; Cumhurbaşkanlığına bağlı 9 kurul oluşturuldu. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adlarıyla oluşturulan bu kurumlar da eleştiriliyor ve sisteme çok fazla faydasının olmadığı görüşleri savunuluyor. Bu kurulların da kaldırılması tartışılıyor. Ya da küçülme ve birleştirilmesi gündemde.

AK Parti içinde,  sistemin aksaklıklarının tespit edilerek yeni çözümler üretilmesi ya da eski haline dönülmesi gerektiği görüşleri savunuluyor. Özellikle oluşturulan kurulların kaldırılması, kaldırılan müsteşarlıkların ise bir an önce geri getirilmesi görüşleri ağırlıkta. 

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