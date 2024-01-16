Son dakika: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ceza belli oldu
Son dakika haberi... Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla, cezada indirim uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı adli para cezasına çeviren mahkeme, sanığa 27 bin 300 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.
İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, taksirle ölüme neden olmaktan sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
27 bin 300 TL adli para cezası
Mahkeme duruşmaya verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Sanığa taksirle ölüme neden olmaktan 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, takdir indirimi ile cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.
Cezayı adli para cezasına çeviren mahkeme, sanığa 27 bin 300 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.