Mutlak butlan kararına muhalefet ne dedi? 7 muhalefet partisi olağanüstü toplanıyor

CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı.

Eş Genel Başkanlar, CHP lideri Özgür Özel’e desteklerini ve dayanışma duygularını iletti.

DEM Parti: Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir

DEM Parti MYK sonrası açıklama yayımladı.

Açıklamada kararın kabul edilemez olduğu vurgulandı:

"CHP’ye mutlak butlan kararı, hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır.

DEM Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve hukuktan yanayız. Onlarca yıllık mücadelemizin temel ve ilkesel düsturu, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır.

Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bu tarihsel dönemde, devleti ve Cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları mümkünken, mutlak butlan kararı ancak Barış ve Demokratik Toplum Sürecine olan inançsızlığı büyütür. Toplumda kutuplaşmayı artıran, iç barışı tahrip eden uygulamalar güven bunalımını artırır.

Yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bugünlerde alınan bu karar, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır.

Mesele, Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir.

DEM Parti olarak; bu ülkede demokrasiyle soluklanabileceğine inanan, adalete özlem duyan, demokratik değerler için mücadele eden milyonlarca yurttaşımızla bir aradayız, yan yanayız."

Dervişoğlu: Alınan butlan kararının, kendisi mutlak butlandır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada "Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; Alınan butlan kararının, kendisi mutlak butlandır!.." dedi. Ağıralioğlu: Uluslararası itibarımıza ağır sonuçları olacak Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Verilen bu mutlak butlan kararıyla Yüksek Seçim Kurulu, sandık; dolayısıyla demokrasi yok sayılmıştır. Verilen bu kararın demokrasimize, hukuk sistemimize, ülke ekonomimize ve uluslararası itibarımıza ağır sonuçları olacaktır. Anahtar Parti olarak her zaman adaletin, demokrasinin, millet iradesinin ve devletin kurumsal varlığının yanında olduğumuzu ifade ederek, kararı doğru bulmadığımızı Türk milletine saygıyla arz ederiz." Erbakan: Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir, sandığı getirin Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden "Siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz. Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir. Siyasi belirsizlikten çıkış, ancak seçimle mümkündür; geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin" dedi. Uysal: Türk demokrasisinin işleyişine açık bir müdahaledir Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararıyla ilgili şunları kaydetti: "CHP ile ilgili ‘mutlak butlan’ kararı ile Türkiye’de siyaset maalesef mahkeme salonlarına sıkıştırılmış ve nefes alamaz hale getirilmiştir. Siyasi partilerin kendi meselelerini çözeceği yer kendi meşru zeminleridir, kongrelerdir. Bu karar Türk demokrasisinin işleyişine açık bir müdahaledir; Ve korkarım ki Türk Demokrasisini tabii mecraından çıkaracaktır." İYİ Parti, Zafer, Gelecek, Saadet, DEVA, Anahtar, TİP olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma saat 10.00'da Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanacaktır" denildi.

Antalya'daki programlarını iptal ederek Ankara'ya döneceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da yarın saat 11.00’de yapılacak Olağanüstü Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından saat 12.30’da konuya ilişkin basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu’nun, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığında saat 21.00’de toplanacağı belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın da parti genel merkezinde milletvekilleri ve kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

DEVA Partisi’nde de karara ilişkin toplantı yapılacağı, Anahtar Parti Başkanlık Divanı’nın ise Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında bu akşam saat 19.00’da acil gündemle toplandığı açıklandı.

Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi’nin de karar sonrası bu akşam olağanüstü toplanacağı bildirildi.