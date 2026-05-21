Mutlak butlan nedir, CHP’de ne olacak, yeni genel başkan kim oldu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hem 38’inci Olağan hem de 21’inci Olağanüstü Kurultayı için flaş bir 'mutlak butlan' kararı verdi.

Aylardır konuşulan ve karar çıkan bu olayda, söz konusu kurultayların hukuken hiç yapılmamış sayılması anlamına geliyor. Yani Özgür Özel dönemi kağıt üzerinde siliniyor ve parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu döneme geri dönüyor. Hukukçu Şükrü Aksu'nun CNN Türk yayınındaki değerlendirmesine göre, mevcut MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun yetkileri an itibarıyla sona ermiş durumda. CHP içinde deprem etkisi yaratan bu gelişme sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.

Mahkemenin kararı sadece kurultayları iptal etmekle kalmıyor, aynı zamanda Yargıtay süreci tamamlanana kadar eski yönetimin tedbiren görevi devralmasına hükmediyor. Bu durum, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, nihai karar çıkana kadar partiyi yöneteceği anlamına geliyor.

Öte yandan Aksu, bu sürecin bir kamu görevi niteliğinde olduğunu ve eski yönetimin yaptığı her işlemi mahkemeye raporlamak zorunda kalacağını belirtiyor. Öte yandan Özgür Özel ve mevcut yönetimin artık partiyi bağlayıcı bir imza atma yetkisi dahi bulunmuyor.

Sonuç olarak, CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi fiilen yeniden başlarken, Özgür Özel ekibinin Yargıtay'a temyiz başvurusu yapması bekleniyor. Bu hukuki kördüğümün nasıl çözüleceği ve CHP'nin bu süreçten nasıl çıkacağı merak konusu. Parti tabanı ve kamuoyu şimdi Yargıtay'dan gelecek nihai karara kilitlenmiş durumda.