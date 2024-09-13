Müzikholde silahlı kavga: İşletme müdürü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde müzikholde kalabalık grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan müzikholde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslar, henüz bilinmeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada Cem Ü., Bülent Y., Uğur S., Sinan Ç. ve Kamuran Ç. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden silahla yaralanan Kamuran Ç. hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheliyi İstanbul'da yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.