  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Müzikholde silahlı kavga: İşletme müdürü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Takip Et

Müzikholde silahlı kavga: İşletme müdürü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de bir müzikholde çıkan silahlı bıçaklı kavgada işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Müzikholde silahlı kavga: İşletme müdürü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde müzikholde kalabalık grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan müzikholde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslar, henüz bilinmeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada Cem Ü., Bülent Y., Uğur S., Sinan Ç. ve Kamuran Ç. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden silahla yaralanan Kamuran Ç. hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheliyi İstanbul'da yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

'Dur' ihtarına uymayan genç polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti'Dur' ihtarına uymayan genç polisin açtığı ateşle hayatını kaybettiGündem
Karar Resmi Gazete'de: Kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecekKarar Resmi Gazete'de: Kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecekEkonomi

 

Gündem
'Dur' ihtarına uymayan genç polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti
'Dur' ihtarına uymayan genç polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti
ABD'de ele geçirilen 18 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi için tören düzenlendi
ABD'de ele geçirilen 18 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi için tören düzenlendi
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kütahya ve Erzincan'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya ve Erzincan'da deprem
SON DAKİKA: Narin'in tutuklanan annesi Yüksel Güran'ın ifadesi çıktı: Yasak aşk iddiası soruldu
Narin'in tutuklanan annesi Yüksel Güran'ın ifadesi çıktı
İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Eygi'nin naaşı İstanbul'a getirildi
İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Eygi'nin naaşı İstanbul'a getirildi
MİT'ten PKK/KCK'ya operasyon: Mahmur Kampı sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK/KCK'ya operasyon: Mahmur Kampı sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi