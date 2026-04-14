Müzisyen Cem Öcal hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Cem Öcal, Bodrum'daki evinde 46 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Doğulu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Can kardeşimiz Cem Öcal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik.

Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun."

Öcal, bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri ile mücadele ediyordu.