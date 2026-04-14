Müzisyen Cem Öcal hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Cem Öcal, Bodrum'daki evinde 46 yaşında hayatını kaybetti.

Müzisyen Cem Öcal hayatını kaybetti
Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Cem Öcal, Bodrum'daki evinde 46 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Doğulu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Can kardeşimiz Cem Öcal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik.

Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun."

Müzisyen Cem Öcal hayatını kaybetti - Resim : 1

Öcal, bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri ile mücadele ediyordu.

Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas ettiMali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas ettiŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatları arttı, Avrupa'da elektrikli araç satışları rekor kırdıAkaryakıt fiyatları arttı, Avrupa'da elektrikli araç satışları rekor kırdıKüresel Ekonomi
İran'da internet kesintisinin ekonomiye zararı günlük en az 30 milyon dolarİran'da internet kesintisinin ekonomiye zararı günlük en az 30 milyon dolarDünya
Akaryakıta indirim geldi: İşte 14 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim geldi: İşte 14 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 