Müzisyen Çetin Körükçü kimdir?

Çetin Körükçü kimdir?

Çetin Körükçü müzisyen, Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısıdır. 11 Kasım 1948 tarihinde Gaziantep’te doğdu. İlkokulu Gaziantep’te, orta öğrenimi İstanbul’da tamamladıktan sonra 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. İlk ciddi müzik çalışmaları, 1969 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Emin Ongan’la başladı. 1974 yılında Önaldı’nın görev gereği ayrılmasından sonra koronun yönetimini devraldı. Koronun TRT İstanbul Radyosu’nda yaptığı programları ve bütün konserlerini yöneterek, bugüne kadar yaklaşık 150 performans sergiledi.

1985 yılından itibaren 1976 yılında evlendiği Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başladı. Birlikte, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, radyo, televizyon programları yaptı, LP ve CD’ler çıkardı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversitede konserler verdi; Türk Musikisi’nin doğru tanıtılması için çalıştı. 1989 yılında yardımcı doçent oldu.

1996 yılında Üniversal Şirketi’nde aldığı bir teklifle “Bir Şarkıdır Yaşamak” adıyla bir CD serisi hazırladı. 1998’de yayımlamış “Türk Sanat Müziği” adlı bir kitabı vardır.