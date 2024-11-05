Müzisyen İrfan Alış'ın cenaze töreninin detayları belli oldu!

Temeli 1991’de atılan bir alternatif rock grubu olarak çıkış yapan Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Alış’ın ölüm haberi grubun sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Peyk açıklama yaptı

Beyninde dört yeren pıhtı atması sonucunda hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere karşın bu sabah 06.27’de hayatını kaybeden Alış'ın cenaze töreni de kesinlik kazandı.

Grup tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

''Canımız İrfan Alış'ı 7 Kasım Perşembe Günü Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami'inde kılınacak öğle namazına müteakip Tarihi Kulaksız Mezarlığı'nda uğurlayacağız. Sevenlerine duyurulur.''

İrfan Alış kimdir?

İrfan Alış, Türkiye’nin indie rock müzik sahnesinde öne çıkan isimlerinden biri olarak, 1991’de kurulan Peyk grubunun solistliğini yaptı. Şarkılarında toplumsal meselelere değinen Alış, güçlü söz yazarlığı ile dikkat çekti. Müziğin yanı sıra, sosyal dayanışma projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle müzisyenlerin telif hakları ve haklarını savunma konusunda aktif bir figürdü. 2024 yılında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Alış, ardında çok sayıda hayran ve unutulmaz eserler bıraktı​.

İrfan Alış kariyeri

İrfan Alış, müzikal kariyerine Peyk grubunun kurucularından biri olarak başladı ve solistliğini üstlendi. Grubuyla beraber çeşitli albümler çıkaran Alış, toplumsal temalı şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaştı. 2020’li yıllarda, müzisyenlerin dayanışmasını artırmayı amaçlayan Olta Dayanışma Projesi’ni başlatarak 11 albüm yayımladı ve bağımsız müziğin güçlenmesine katkı sundu.