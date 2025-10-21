MYP Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’a silahlı saldırı!

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay, Kumbahçe Mahallesi’nde dün gece saat 02.30 civarında meydana geldi. Sancar, bahçeye çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Yaklaşık 10 el ateş edildiği belirtilen saldırıda Sancar, yere yatarak kurşunlardan yara almadan kurtuldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler

Saldırıdan şans eseri kurtulduğunu anlatan Sancar, "Evi tarım ilacıyla ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım. Ben de bahçeye çıktım, o anda silah sesleri gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim. Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum."