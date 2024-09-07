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Nablus Valisi: Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kanıtlandı

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti.

Haber Merkezi
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Nablus Valisi: Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kanıtlandı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğü otopsi raporuyla kanıtlandı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin otopsi raporuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Otopsinin dün gece Nablus kentindeki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Daglas, "Rapor sonucu, İsrailli bir keskin nişancının kurşunuyla başından öldürüldüğünü kanıtladı" dedi.

Daglas, başka ayrıntıya yer vermedi.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

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