Naci Görür "deprem yoğunluğu fazla, bu fay kırılabilir" diyerek uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5,89 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, depremle ilgili kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini bildirdi.

"Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir." dedi.