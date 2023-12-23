Naci Görür hükümete seslendi: İstanbul'u depreme hazırlamak sadece yapı sorunuymuş gibi sunmayalım

Türkiye'de deprem denince akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü İstanbul'da kentsel dönüşüm ve yapı stoğu hakkındaki konuşmalarını yorumladı. Görür, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Hükümet yetkililerinden rica ediyorum. İstanbul depreme hazırlamak sadece yapı sorunuymuş gibi sunmayalım. Asla yapı stokunu ve nüfusu artıracak şeyleri yapmayalım ve en önemlisi sanayiyi seyreltip Anadolu’ya taşıyalım" ifadelerini kullandı. İşte Görür'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Depreme tamamen hazırlayacak şeyler değil"

* Bugün hükümetimizin yetkilileri ve Cumhur Başkanımız “Yüzyılın Dönüşümü, İstanbul” uygulamasını başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu toplantıda bizi umutlandıran çok doğru şeyler söylediler. Depremin bu ülkenin en başta gelen gündemi ve sorunu olduğunu, depremi unutmamamız gerektiğini, aksi olursa her an 17 Ağustos ve 6 Şubat afetleri gibi felaketlerle karşılaşabileceğimizi söylediler. İstanbulda kentsel dönüşümün üzerinde durdular, çok sayıda bağımsız bölümün dönüştürülmesi gereği üzerinde durdular. Bütün bunlar çok güzel, yararlı şeyler ama üzülerek söylemeliyim ki İstanbul’u depreme tamamen hazırlayacak şeyler değildir.

* Hükümet yetkililerine şu tavsiyelerimi de sunmak isterim: Bir kentin deprem dirençli hale gelmesi demek öngörülen büyüklükteki deprem veya depremleri minimum hasar ve can kaybıyla atlatması demektir. Bunun için de kentin sadece yapıstoku ile değil tüm bileşenleri ile depreme hazır olması gerekir. Yani kentin, yönetim anlayışı, halkı, altyapısı, yapıstoku, ekosistem/çevresi ve ekonomisi depreme hazır olmalıdır.

* Bunun en güzel örneği 6 Şubat depremlerini geçiren Güneydoğu’dur. Kentlerin her bileşeninin tahrip olduğu bu yerlerde yapıstoku dirençli olsa normal yaşam olabilir mi? Belki can kaybı az olurdu ama bozulmuş ekosistem yine bizi telef edebilirdi. Onun için hükümet yetkililerinden rica ediyorum. İstanbul depreme hazırlamak sadece yapı sorunuymuş gibi sunmayalım. Asla yapı stokunu ve nüfusu artıracak şeyleri yapmayalım ve en önemlisi sanayiyi seyreltip Anadolu’ya taşıyalım. Sevgiyle.