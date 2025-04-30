Naci Görür, İSKİ Genel Müdürü için çağrı yaptı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, 26 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı. Başa, gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle tahliye edildi.

Naci Görür'den dikkat çeken çağrı

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su kaynaklarının korunmasının en az deprem kadar hayati olduğunu vurgulayarak, Şafak Başa'nın görevine bir an önce dönmesi gerektiğini belirtti.

Görür, “Umarım İSKİ Genel Müdürü bir an önce vazifesinin başına dönerek hayati öneme haiz bu uğraşını sürdürür” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da deprem kadar su kaynaklarının korunması da beka meselesidir. Umarım İSKİ Genel Müdürü bir an önce vazifesinin başına dönerek hayati öneme haiz bu uğraşını sürdürür. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 29, 2025

Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle gece saatlerinde hastaneye götürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre adli kontrol kapsamında evine götürülmesi planlanan Başa, göğüs ağrıları şikayetiyle Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı. Başa’nın ilk etapta tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.