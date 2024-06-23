Naci Görür, Malatya depremi sonrası uyardı: Dikkatli olunmalı!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Naci Görür'ün açıklamaları şu şekilde oldu:

"Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibariyle Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle"