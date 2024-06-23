Naci Görür, Malatya depremi sonrası uyardı: Dikkatli olunmalı!
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem hakkında yaptığı açıklamada "Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek." ifadelerini kullandı.
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Naci Görür'ün açıklamaları şu şekilde oldu:
"Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibariyle Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle"