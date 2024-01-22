Naci Görür Malatya'daki deprem sonrası fay hattını işaret etti: Bir ilçe için taşınma uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı dün saat 15.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Doğu Anadolu Fay (DAF) sistemi içerisinde olduğuna dikkat çeken Görür, "Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde" dedi.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Malatya Kale’de 4 büyüklüğünde deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun."

Naci Görür'den İznik uyarısı

Deprem uzmanı, bir sosyal medya kullanıcısının, "KAF üzerinde olan Geyve İznik Gemlik hattında Gemlik için taşınmasını dile getirmiştiniz. Aynı sorun İznik içinde geçerli mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler."