6.2'lik deprem sonrası Şişli'de toplanma alanı ilan edilen yerde rezidans yapılması vatandaşlarca tepki ile karşılanmıştı. Akıllara deprem uyarıları ile kazınan Naci Görür'ün rezidans yapan firmanın aynı yerdeki reklam panosunda yer alması dikkat çekti.

Prof. Naci Görür'ün toplanma alanını şantiyeye çeviren firmanın reklam yüzü olması sosyal medyada tepki ile karşılandı.Naci Görür reklam yüzü oldu! Panonun durduğu yer tepki çekti - Resim : 1

 Naci Görür'ün "Depremi durdurmayacağımıza göre yapmamız gereken deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmaktır." ifadelerinin yer aldığı panonun birkaç ay önce deprem toplanma merkezi olan yerde kullanılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Kullanıcılar "Prof. Naci Görür, deprem toplanma alanına 72 katlık rezidans diken bir firmanın reklam yüzü oldu" ifadelerini kullanarak tepkilerini gösterdi.

 

 Toplanma alanındaki şantiye tepki çekmişti

İstanbul'da 4 ay önce meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası toplanma alanı tabelası takılan alanın inşaat alanına çevrilmesi gündem olmuştu. 

