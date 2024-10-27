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Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!

Prof. Dr. Naci Görür, "Sosyal medyada bilim yapılmaz" diyerek isyan etti. Görür, "Herkesin fikrine saygılıyım ama söyleyen de haddini bilmeli" dedi

Haber Merkezi
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Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!
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Türkiye'deki depremler ve deprem riskleri hakkında sosyal medyada sık sık değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bazı yorumlara yanıt vererek tepkisini dile getirdi.

Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, kimseyi üzmek veya kırmak istemiyorum ama şunu unutmayın: Sosyal medyada bilim üretilemez. Eğer ilgili alanda eğitim almıyorsanız ya da ihtisas yapmadıysanız, söyledikleriniz sorgulanabilir. Medyada depremler hakkında açıkça konuşulmamalı ve tahminler yapılmamalıdır," ifadelerini kullandı.

Naci Görür şöyle devam etti:

"Size bir şey daha söyleyeyim. Herkesin fikrine saygılıyım ama söyleyende haddini bilmeli. Herkes bizden bilgili, becerili daha iyi olabilir. Bu bizi sevindirir ama bu iyilik sana bana göre olmaz. Evrensel ölçüde niteliği, üretimi ve yayın, atıf bazında kabul görmüşlüğü ile olur. Şimdi şan, şöhret için etrafa laf yetiştirenlere sesleniyorum. Bizim o taraklarda bezimiz yok. Herkese saygı duyar, kendimizden iyi görürüz. Bizim derdimiz sen bildin, ben bildim, ben daha iyiyim değil. Tek derdimiz insanlarım ölmesin. Onun için deprem dirençli kentler için çalışıyoruz. Derdi onu bunu vuruşturmak olanlar, o yanlış dedi, bu doğru dedi diye söyleyenler Lütfen beni takip etmesinler. Sevgiyle."

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