Naci Görür "stres biriktiriyor" diyerek o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekir
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
"Ayrıntılı incelenmesi gerekir"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir.” dedi.
Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük)1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir. pic.twitter.com/bDgfI3EDEj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 27, 2025