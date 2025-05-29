Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Değişime ve artışa işaret ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/f4cotgpLJe — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 29, 2025

Naci Görür'den deprem açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremiyle ilgili "Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun." değerlendirmesini yaptı.