  Naci Görür'den Denizli depremi açıklaması: Bölge aktif!
Naci Görür'den Denizli depremi açıklaması: Bölge aktif!

Denizli'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıların nedenini açıkladı.

Naci Görür'den Denizli depremi açıklaması: Bölge aktif!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.02'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Denizli’de sabah saatlerinde ise 5.1’lik deprem meydana gelmişti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Denizli çevresinde graben sistemi etrafında 4 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirttiği açıklamasında "Bölge aktif ve K-S geriliyor. Sebebi Anadolu Levhasının batıya kaçışı. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 

