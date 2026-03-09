Naci Görür'den Denizli depremi açıklaması: Bölge aktif!
Denizli'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıların nedenini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.02'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Denizli’de sabah saatlerinde ise 5.1’lik deprem meydana gelmişti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Denizli çevresinde graben sistemi etrafında 4 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirttiği açıklamasında "Bölge aktif ve K-S geriliyor. Sebebi Anadolu Levhasının batıya kaçışı. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
