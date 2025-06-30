  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Naci Görür'den deprem açıklaması: Fayın kapasitesi 7'ye kadar çıkabilir
Takip Et

Naci Görür'den deprem açıklaması: Fayın kapasitesi 7'ye kadar çıkabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde olan 4,4 büyüklüğünde depremle ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Naci Görür'den deprem açıklaması: Fayın kapasitesi 7'ye kadar çıkabilir
Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen Köyü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

"Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem"

Depreme ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi." ifadelerini kullandu. 

Hakkari'de korkutan deprem: Büyüklüğü açıklandıHakkari'de korkutan deprem: Büyüklüğü açıklandıGündem

 

AFAD duyurdu: Iğdır'da deprem!AFAD duyurdu: Iğdır'da deprem!Gündem

 

Gündem
Leman Dergisi binasına saldırı
Leman Dergisi binasına saldırı
Ekrem İmamoğlu vaatlerini tek tek açıkladı
Ekrem İmamoğlu vaatlerini tek tek açıkladı
Bakan Tunç: Leman dergisi hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Leman dergisi hakkında soruşturma başlatıldı
Abdullah Gül'den 'sahte video' uyarısı: Şikayette bulundum
Abdullah Gül'den 'sahte video' uyarısı: Şikayette bulundum
Hakkari'de korkutan deprem: Büyüklüğü açıklandı
Hakkari'de korkutan deprem: Büyüklüğü açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgüt içinde kimi unsurlar sabotaj peşinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgüt içinde kimi unsurlar sabotaj peşinde