Naci Görür'den deprem açıklaması: Fayın kapasitesi 7'ye kadar çıkabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen Köyü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

"Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem"

Depreme ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi." ifadelerini kullandu.