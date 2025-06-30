Naci Görür'den deprem açıklaması: Fayın kapasitesi 7'ye kadar çıkabilir
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde olan 4,4 büyüklüğünde depremle ilgili açıklama yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen Köyü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
"Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem"
Depreme ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi." ifadelerini kullandu.