Naci Görür'den dikkat çeken Bolu depremi değerlendirmesi

AFAD, bu sabah Bolu'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 3.9, derinliği 10.7 kilometre olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Bolu depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Görür'ün Bolu depremiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

* Bolu-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kacaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak krılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir.