Naci Görür'den Erzincan'daki deprem için kritik açıklama: Yeri hassas

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 11 Şubat saat 00.38’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının merkez üssünün Kemah olduğunu, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntı, geceyi uykuda geçiren vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, can ve mal kaybına dair herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu gözlendi.

Prof. Dr. Naci Görür, resmi X hesabından yaptığı açıklamada depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayının Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış. 7 Su Fayına yakın. Geçmiş olsun."