Naci Görür'den Gaziantep depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.13'te merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için tehlike yok"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Ataköy-Nurdağı/Gaziantep’te 4.0’lık sığ bir deprem oldu. Deprem, Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde. Deprem, 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak da kabul edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için tehlike yok. Geçmiş olsun” değerlendirmesini yaptı.