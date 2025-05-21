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Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: Stres alanına işaret etti

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: Stres alanına işaret etti
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 23.36'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23,63 kilometre açığında oldu.

"Bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı X'ten "Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun." paylaşımını yaptı.

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