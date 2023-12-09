Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarı: '9 şiddetinde' diyerek tehlikeli bölgeyi açıkladı

Gemlik'te hafta başında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, olası İstanbul depremini bir kez daha hatırlattı. Gözler, büyük İstanbul depremine çevrilirken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar geldi. Deprem uzmanlarına göre, 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında.

Halk TV’de canlı yayına katılan Görür, büyük İstanbul depreminin çevresindeki hangi illeri, kaç şiddetinde etkileyeceğini açıkladı. Görür, “Avrupa Yakası’nı düşünürsek Haliç’ten Silivri’ye kadar kıyı ve kıyıdan 10 kilometre kadar bir şerit genellikle 9 şiddetinde depremden etkilenecektir. Onun çevresinde kuzeye doğru 8 şiddetine düşer” dedi.

6 Şubat depremlerini hatırlattı: Daha fazla insan kaybedeceğiz

Görür açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Silivri de dahil Silivri’nin Batısı 8 şiddetinde deprem ile karşılaşır. 9 şiddetinde bir depremde binaların ayakta kalması için çok iyi yapılmış olması gerekir. Çok iyi mühendislik hizmeti alınmış binalar bile ciddi hasar görebilirler. Böyle kaçak köçek binaların ağır kayıplar vereceği kesindir. Marmara kıyısında eviniz var ise siz 9 şiddetinde hissederken dağlık bölgelerde, Kuzey’de, Istrancalarda 5 şiddetinde hissedersiniz. 11 ilde 6 Şubat depremlerinde gördüğümüz yapı hasarlarından daha fazla olacağı kesin, daha fazla insan kaybedeceğimiz kesin. Bütün Marmara bölgesinde ekonomi duracak. Marmara bölgesi çökünce bütün Türkiye ekonomik olarak diz çökecektir. Yardım kolay kolay ulaşmayacaktır. İstanbul’da yüzde 60 yapı stoğu yetersizdir. Bugün o sokaklara giremiyorsanız depremde hiç giremezseniz. İstanbul’a yardım ancak uzaktan Anadolu’dan gelebilir.”

Deprem olma ihtimalini açıklamıştı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e göre, kentte deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıktı. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" ifadelerini kullanmıştı.