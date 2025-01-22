Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 2 bölgeyi işaret etti: Stres birikiyor

AFAD, Çanakkale Ayvacık'a 6.62 kilometre açıklarından 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Yerin 8.65 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından söz konusu depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

"Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor"

Görür mesajında "Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor." dedi.