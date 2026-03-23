Naci Görür'den kritik uyarı: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım, devletimiz bunu yapacak güçte
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de birçok bölgede irili ufaklı depremlerin yaşandığını hatırlatarak, büyük bir depremin gelmeden önce deprem dirençli kentlerin inşasına başlanması gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin önde gelen jeoloji ve deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından ülke genelindeki artan deprem hareketliliğine dikkat çekti ve kritik bir uyarıda bulundu.
Görür, yaptığı paylaşımda, “Memleketin birçok yerinde irili ufaklı depremler oluyor. Daha büyüğü gelmeden gelin deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım. Devletimiz bunu yapacak güçtedir. 10-15 sene sürer ama biz bu işi başarır, insanımızın can güvenliğini sağlarız. Altı üstü bir bakanlığa bakar. Yeter ki belli bir programla başlayalım” ifadelerini kullandı.
UYARI— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 23, 2026
Uzmanlar, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğunu ve riskli yapı stokunun acil olarak yenilenmesi gerektiğini sürekli vurguluyor.