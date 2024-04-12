Naci Görür’den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya, Battalgazi’de olan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin “6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok” dedi.
Deprem denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Görür, Malatya depremine ilişkin paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/A5EtI4H7IB— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 12, 2024
“Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle”