  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Naci Görür'den Yalova depremine dair ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor
Takip Et

Naci Görür'den Yalova depremine dair ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova'da gerçekleşen 4.1 şiddetindeki deprem hakkında açıklama yaptı. Görür, "Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Naci Görür'den Yalova depremine dair ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor
Takip Et

Türkiye'de deprem denince akla gelen ilk isim Prof Dr. Naci Görür, gerçekleşen 4.1'lik Yalova depremine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Görür, Çınarcık açıklarında gerçekleşen deprem üzerinden yaptığı Marmara değerlendirmesinde, sistem gerilim biriktiriyor ifadelerini kullandı. Görür'ün açıklamasının tamamı şöyle:

Son dakika... Yalova'da 4.1 şiddetinde depremSon dakika... Yalova'da 4.1 şiddetinde depremGündem

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle"