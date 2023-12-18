Naci Görür'den Yalova depremine dair ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Türkiye'de deprem denince akla gelen ilk isim Prof Dr. Naci Görür, gerçekleşen 4.1'lik Yalova depremine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Görür, Çınarcık açıklarında gerçekleşen deprem üzerinden yaptığı Marmara değerlendirmesinde, sistem gerilim biriktiriyor ifadelerini kullandı. Görür'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle"