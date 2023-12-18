Naci Görür'den Yalova depremine dair ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova'da gerçekleşen 4.1 şiddetindeki deprem hakkında açıklama yaptı. Görür, "Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi.
Türkiye'de deprem denince akla gelen ilk isim Prof Dr. Naci Görür, gerçekleşen 4.1'lik Yalova depremine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Görür, Çınarcık açıklarında gerçekleşen deprem üzerinden yaptığı Marmara değerlendirmesinde, sistem gerilim biriktiriyor ifadelerini kullandı. Görür'ün açıklamasının tamamı şöyle:
"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle"
Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle pic.twitter.com/Ew2bEn8h6R— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 17, 2023