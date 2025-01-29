Naci Görür'ü çıldırtan afiş: 'Bu sözler benim değil... Densizlik için yasal yollara başvuracağım'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de bir beton firması tarafından reklam yüzü olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Firmanın afişinde Prof. Dr. Celal Şengör'e de yer verdi. Sosyal medya hesabından isyan eden Görür, "Densizlik için yasal yollara başvuracağım" dedi.
Kayseri'de bir firma deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili iki cümleyi reklam panosuna taşıdı. Reklamda yer alan iddiaya göre, Kayseri'de deprem beklenmiyor.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise reklama tepki göstererek böyle bir söz söylemediğini ve yasal yollara başvuracağını açıkladı.
Görür, "Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım" dedi.
Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara baş vuracağım, sevgiyle pic.twitter.com/FQZVmcZ26c— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 28, 2025