Nacir Görür'den Hakkari depremine dair ilk açıklama

Bugün akşam saatlerinde Hakkari gerçekleşen depreme dair Naci Görür'den açıklama geldi. Görür depreme dair yaptığı açıklamada. "Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir" ifadelerini kullandı. İşte Görür'ün açıklamasının tamamı şöyle:

* Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari ‘de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun,