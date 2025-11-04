Nafaka borcunda tazyik hapsine üst sınır getiriliyor

Süresiz nafaka ve uzun süren boşanma davaları gibi hassas konuları kapsayan yeni yargı paketinde son aşamaya gelindi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakaların tahsilini düzenleyen Cebri İcra Kanunu taslağında önemli bir güncelleme yaptı.

Tazyik hapsinde toplam süre bir yıl ile sınırlanıyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, mevcut sistemde nafakasını ödemeyen borçlulara üç aya kadar tazyik hapsi uygulanabiliyor ve ödenmeyen her yeni nafaka dönemi için bu ceza tekrarlanabiliyordu. Yeni düzenleme, bu tekrarlama durumuna bir sınır getiriyor. Toplam Süre Sınırı: Yeni taslağa göre, nafaka kararını yerine getirmeyen kişiye verilecek tazyik hapsinin toplam süresi, bir nafaka kararına ilişkin olarak, toplamda bir yılı aşmayacak.

İkinci Hapis Engeli: Borçlu ilk hapis cezasını çekerken, o sırada ödenemeyen yeni bir nafaka borcu için ayrıca ikinci bir tazyik hapsi kararı verilemeyecek. Bu düzenleme ile hem nafaka alacaklısının mağduriyeti önlenmeye çalışılacak hem de borçlunun süresiz bir hapis tehdidi altında kalması engellenecek.

Yeni yargı paketiyle süresiz nafaka ve boşanma süreçlerinde reform hedefleniyor

Taslakta, tazyik hapsi uygulaması için nafaka kararının kesinleşmesi şartının aranmayacağı belirtildi. Nafaka kararına ilişkin takibin kesinleşmesiyle şikâyet tarihi arasında bir aylık nafaka borcunun doğması veya takip eden aylardan herhangi birinin ödenmemiş olmasının yaptırım için yeterli olacağı ifade edildi.

Paketin genelinde ise kadınların mağduriyetinin önlenmesi şartıyla süresiz nafaka uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi, boşanma süreçlerinin kısaltılması ve aile arabuluculuğunun mevzuata dâhil edilmesi hedefleniyor. Yargı paketinin kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.