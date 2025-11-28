Nafaka düzenlemesi Meclis'e sunulacak: Takvim belli oldu

  1. Ekonomim
Nafaka düzenlemesinin mart ayından sonra Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte süresiz nafaka kaldırılacak. Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde.

AK Parti, 2025’ten itibaren aile hukukuna yönelik kapsamlı düzenlemelere ağırlık verecek. Uzun süredir gündemde olan nafaka düzenlemesinin 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hazırlanan teklif ile nafaka uygulamasına dair net bir çerçeve oluşturulacak, sürece ilişkin sınırlar ve kriterler ilk kez yasal zemine oturtulacak.

Evlilik yılına 2 yıl eklenerek ödeme planı oluşturulacak

Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Boşanan kadın ya da erkeklerin evlilik süresine 2 yıl eklenerek ortaya çıkan süre kadar nafaka verilmesi formülü gündemde. Habertürk'ün haberine göre ögügrneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek

Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara dul, yetim aylığı ya da yaşlılık aylığı gibi bir sosyal yardım verilecek. Düzenlemeyle hedef, sosyal denge ve adaletin sağlanması olacak.

"Evlilik süresine göre hakkaniyet mekanizması öne çıkıyor"

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, nafakanın koşullarına hakimin takdiriyle karar verildiğini kaydetti. Kaynaklar, "Boşanan kadının 40 yaşından sonra iş bulması tekrar kolay değil. Bizim evlilik süresine bağlı olarak bir mekanizma işletmemiz lazım. Hakkaniyet bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Meclis'e sunulacak teklifle çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet, ayrıca davalarda görülecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Teklif, mart ayından sonra Meclis'e sunulacak.

