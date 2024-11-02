Narin bulunmasın diye jandarma mezarlığa yönlendirilmiş: Cesedin taşındığı araç didik didik aranmış

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos ‘ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köyün yakınındaki dere yatağında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, öldürüldükten hemen sonra itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kendisine ait kırmızı renkli araçla dereye götürüldüğü araçtaki delil arama ve inceleme görüntüleri ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre tüm döşeme ve koltukları sökülen araçta yapılan titiz incelemede biyolojik bulgular arandı. Bir başka görüntüde de ailenin jandarma görevlilerini yanlış yönlendirdiği mezarlık çevresinde yer altı görüntüme cihazıyla yakın zamanda gömülen kişilerin mezarları da ceset bulunmadan 4 gün önce aranıyor.

Görüntülerde Narin’in cesedinin bulunmasından 3 gün sonra cesedin taşındığı aracın incelemeye alındığına dair jandarmanın kamera kaydında “Bugün 11 Eylül 2024, saat 20.30. Diyarbakır Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesinde Narin’in Güran’ın öldürülmesi neticesinde cesedinin taşındığı 23 AN 630 plakalı araç üzerinde biyolojik inceleme yapılıyor” diye kayıt yapılıyor.

Araç içindeki tüm döşeme ve koltuklar söküldü

Görüntülerin devamında beyaz önlüklü, eldivenli Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araç üzerindeki çalışmaları yer alıyor. Görüntülerde, araç içindeki tüm döşemelerin, koltuk ve kılıflarının tümden yerinden söküldüğü, DNA ve biyolojik bulgu çalışması yapılmak üzere el konulan araçtan elde edilen malzemelerin itinayla delil poşetlerine konularak Van Jandarma Kriminal Laboratuarı'na DNA eşleşmesi için gönderildiği görüntüler yer alıyor.

Koltuktaki döşeme kumaş ve kılıfların süngerlerden arındırılarak delil poşetinde muhafaza altına alındığı görülüyor. Yine sırt kısmındaki koltuk döşemelerine ait kumaşlar, bıçak yardımıyla yerinden sökülerek delil poşetlerine konuluyor.

Ailenin yanlış yönlendirdiği mezarlık görüntüleri

Bir başka görüntüde ise görüntülerde Narin’in bulunmasına engel olmak için jandarma görevlilerinin yanlış yönlendirildiği mezarlıktaki arama ve tarama faaliyetleri de yer alıyor.

Narin’in cesedi bulunmadan 4 gün önce 4 Eylül günü mezarlık çevresinde cihazlar eşliğinde yapılan arama faaliyetleriyle ilgili yer alan görüntülerde, “4 Eylül 2024 kayıp çocuk Narin Güran’ın bulunması olayına istinaden Tavşantepe Mahallesi mezarlığında yeni taze mezarların cihaz eşliğinde içerisine bakılmaktadır. Şu anda bu faaliyet icra edilmektedir” deniliyor.

Askerler ellerindeki yer altı görüntüleme cihazlarıyla yakın zamanda ölmüş kişilerin mezarlarını inceliyor ve Narin’in öldürülüp mezarlığa gömülmüş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak mezarlık içinde ve çevresinde titiz bir çalışma yürüttüğü görülüyor.

Önce sorgu sonra yer gösterme ve tatbikat yaptırılıyor

Görüntülerin devamında cesedi taşıdığı araç üzerindeki inceleme tamamlandıktan sonra itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın jandarma komutanlığındaki sorgu görüntüleri de yer alıyor. Bu görüntülerde de itirafçı Nevzat Bahtiyar’a siyah bir güneş gözlüğü takıldığı, başında bir şapka ile sivil bir güvenlik görevlisine kelepçelendiği ve köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'ne getirildiği görülüyor. Bu görüntüde, Bahtiyar sivil jandarma görevlileri ve 2 Cumhuriyet savcısının gözetiminde Narin’in cansız bedenini nasıl ve ne şekilde dereye gizlediğini anlatıyor.

Bu görüntü kaydında ise şöyle deniliyor:

"21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır ili Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayıyla ilgili 09 Eylül 2024 tarihinde olay mahallinde gerçekleşen yer göstermeyle ilgili kamera görüntüleri” diye anons yapılıyor.

Görüntülerde, Cumhuriyet Savcısı, cesedi Salim Güran’dan nasıl ve ne şekilde teslim aldığını Nevzat Bahtiyar’a soruyor. Bahtiyar da cesedi nasıl teslim aldığını anlatıyor. Savcının burada "Yolun üzerinde mi görüştün, hiç çekinmedin mi biri görür diye. Peki çuvala da burada mı koydun” sorusuna “Evet” yanıtını veriyor.

Bahtiyar, savcıyla olan diyaloğunda şunları söylüyor:

“Salim al bunu kaybet dedi. Ailenin başına ne geleceğini biliyorsun diyerek beni tehdit etti. 200 bin lira vereceğim dedi. Birlikte sarılı olduğu battaniyeden çıkarıp benim aracımın bagajında olan çuvalın içine koyduk. Salim battaniyeyi tekrar ön yolcu koltuğuna bıraktı. Çuvala çantasını, ayağındaki terliklerini bıraktık. Birlikte benim arabama yerleştirdik. Çuvalın ağzını bağlamamıştım. Derede bağladım.”

"Nasıl düşürmeden taşıdın?"

Görüntülerde Bahtiyar’ın savcı ile birlikte dereye doğru yürüdüğü görülüyor. Bahtiyar dere yatağına indiği sırada savcı soruyor: “Sen emin misin çocuğu düşürmediğine. Baksana kendin tek başına inemiyorsun. Oradan aşağına nasıl indirdin bu çocuğu. Fırlattın mı, ne yaptın. Şimdi duramıyorsun ayakta. Sonuç da 15-20 kiloluk çocuk var kucağında. Nasıl düşürmeden taşıdın dereye bir göster.”

Bahtiyar ise küçük kızı gizlediği sazlıkların bulunduğu noktaya gelerek, "Buraya bıraktım” diyor. Savcı bu kez, “Cesedi bıraktığı yer ile anlattığı yer birbirine uyuyor mu” diye soruyor jandarma görevlilerine. Bilgiler uyumlu olunca yer gösterme işlemine son verilerek Bahtiyar tekrardan sorguya götürülüyor.

Deredeki yer gösterme işlemi bittikten sonra Nevzat Bahtiyar’ın bu kez kamera karşısında Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade alma işlemi görülüyor. Bu görüntülerde de Bahtiyar’ın sakin ve soğukkanlı olduğu gözlerden kaçmıyor. Nevzat Bahtiyar, “Yasaların bana tanıdığı haklardan faydalanmak istiyorum” diyor.