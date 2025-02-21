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Narin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacak

Narin Güran cinayeti davasında hazırlanan ikinci iddianamede yargılama tarihi belli oldu. 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan açılan davada sanıklar, 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
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Narin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacak
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İkinci iddianame sunuldu

Başsavcılık tarafından hazırlanan, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.

Yargılama tarihi belli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 6’sı tutuklu 12 sanığın 'suçluyu kayırma'dan yargılanmasına 14 Nisan’da başlanacak.

İddianameden detaylar

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından yapıldığı belirtildiği aktarılırken şüphelilerin çalışmaları etkilemek için yangın çıkardığı da belirtildi.

Şüphelilerin jandarma personelini takip edip dinledikleri, bazı kişilerin telefon kayıtlarını sildiği de iddianamede yer aldı.

Narin'in kuzeni Muhammed Kaya'nın "köy yolunda akırmızı terlik bulduğu ancak jandarmaya haber vermeyi unuttuğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığına, soruşturmayı Suriyeli kişilerine yönlendirmeye çalıştığı da belirtildi.

Sanıklara verilen cezalar

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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