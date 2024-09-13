Narin cinayetinde çarpıcı gelişme! Soruşturmayı çözecek delil dosyaya girdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu.

Soruşturmada Narin Güran cinayetini çözecek delilin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre; Amca Salim Güran ve yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy'un yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?" dediği öğrenildi.