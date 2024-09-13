Narin cinayetinde çarpıcı gelişme! Soruşturmayı çözecek delil dosyaya girdi
Narin Güran cinayetinde yaşanan son gelişmeye göre soruşturmayı çözecek bir delil dosyaya girdi. Salim Güran ve yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine: "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?" dediği öğrenildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu.
Soruşturmada Narin Güran cinayetini çözecek delilin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.
Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre; Amca Salim Güran ve yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy'un yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?" dediği öğrenildi.