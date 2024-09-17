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Narin cinayetinde Hediye Güran ve 2 şüpheli yeniden adliyede

Son Dakika... Narin Güran soruşturmasında yenge Hediye Güran ve 2 şüpheli yeniden adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Narin cinayetinde Hediye Güran ve 2 şüpheli yeniden adliyede
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Hediye Güran ve 2 şüpheli yeniden adliyede

Soruşturmanın kilit isimlerden amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ve 2 şüpheli bugün yeniden adliyeye sevk edildi.

Cinayetin düğümünü çözmesi bekleniyor

Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde kısa aralıklarla minik kızın evine iki kez gittiği tespit edilmişti. Cinayetin işlendiğinin düşünüldüğü saatlerde gerçekleşen ziyaretin cinayetin düğümünü çözmesi bekleniyor.

Öte yandan amca Fuat Güran'ın arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personelinin görünmeden yanına yaklaşarak, kolluk personelini dinlemeye çalıştığı belirlenip bu yaşananlar tutanak altına alınmıştı. Ayrıca Fuat Güran'ın WhatsApp görüşme geçmişini de sildiği tespit edilmişti.

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