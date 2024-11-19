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Narin cinayetinde iki kardeşin konuşması ortaya çıktı: 'Halılara ne oldu?'

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir detay ortaya çıktı. Narin’in ağabeyleri Enes ve Baran Güran arasındaki diyalogda "Halılara ne oldu?" sorusuna verilen "Biz onları hallettik sen rahat ol” cevabı dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Narin cinayetinde iki kardeşin konuşması ortaya çıktı: 'Halılara ne oldu?'
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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Cinayetin itirafçı olarak bilinen komşu Nevzat Bahtiyar, ikinci ifadesinde “Salim beni Narin’in evine çağırdı. Gittiğimde tüm odaların kapıları kapalıydı. Sadece bir odanın kapısı açıktı. İçeri girdiğimde Narin’in cesedi yerde halının üzerindeydi. Ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Salim Narin’i kendisinin öldürdüğünü söyledi ve getirdiği battaniyeye sardıktan sonra dereye atmam için bana verdi. Bende cesedi evden alıp çıktım. Sonra çuvala bırakıp dereye gizledim” demişti.

Cinayet günü, Narin Güran’ın evinde bulunan koltuk örtüsü, yolluk ve masa örtülerinin yıkandığı, halıların iki kez yıkandığı, yıkama işlemlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği iddia edilmişti.

Güran ailesinin defalarca yıkadığı halılar üzerinde yapılan Adli Tıp incelemesinin fotoğrafları A Haber ekranlarında yayınlandı.

Halılar üzerinde özel ışıklandırma sistemiyle yapılan DNA örneği ve biyolojik bulgu çalışmasının sonucunda herhangi bir somut delile ulaşılamadığı belirtildi.

Halı sorusuna "Biz onları hallettik sen rahat ol” cevabı

A Haber’de yer alan bilgiye göre, Narin’in tutuklu ağabeyi Enes Güran’ın, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüntülü cezaevi görüşmesinde halıları sorduğu ifade edildi. Enes’in, “Ağabey Van'a giden halılar ne oldu?” diye sorduğu, Baran Güran'ın ise, “Biz onları hallettik sen rahat ol” dediği öne sürüldü. Güran kardeşler arasındaki ‘halı’ diyaloğu dikkat çekti.

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